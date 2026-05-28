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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Kamenets District, Bélarus

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Kamianiets
18
Dzmitrovicki sielski Saviet
15
Vidamlianski sielski Saviet
11
Vyssokaïe
13
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5 propriétés total trouvé
Maison dans Ratajcycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Ratajcycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 232 m²
Lot 9631. Maison résidentielle à Minkovichi, quartier Kamenetsky, à 10 km de la ville de Hig…
$44,456
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Maison dans Vyssokaïe, Bélarus
Maison
Vyssokaïe, Bélarus
Surface 396 m²
Vente d'une maison, g. High, Kamenetsky district, Brest région p.ex., 383 km du niveau MKAD1…
$170,000
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dans Kamieniuki, Bélarus
Kamieniuki, Bélarus
Surface 135 m²
Lot 8917. Partie de la maison dans la forêt de Belovezhskaya.Demander des informations plus …
$58,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison dans Vidamlia, Bélarus
Maison
Vidamlia, Bélarus
Surface 148 m²
Lot 9464. Maison-État dans le conseil du village de VidomlyanskDemander des informations plu…
$249,000
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Maison dans Vidamlianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Vidamlianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 59 m²
Code objet 10025 : Nous travaillons pour le propriétaire ! Acheter cette propriété - vous ne…
$21,000
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avec Jardin
Bon marché
Luxe
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