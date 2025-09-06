Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Kamenets District
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Kamenets District, Bélarus

Kamianiets
17
Rasnianski sielski Saviet
9
Vyssokaïe
9
Bielaviezski sielski Saviet
9
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement dans Abiarouscyna, Bélarus
Appartement
Abiarouscyna, Bélarus
Surface 34 m²
Terrain 8982. Appartement dédié dans un immeuble résidentiel bloqué dans le village d'Oberov…
$7,000
Laisser une demande
Appartement dans Kamieniuki, Bélarus
Appartement
Kamieniuki, Bélarus
Surface 135 m²
Lot 8917. Partie de la maison dans la forêt de Belovezhskaya.Demander des informations plus …
$58,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kamenets District, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller