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Entrepôts à vendre en Kalinkavitchy, Bélarus

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Entrepôt 813 m² dans Kalinkavitchy, Bélarus
Entrepôt 813 m²
Kalinkavitchy, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 813 m²
Sol 1/1
Entrepôt de 812,5 m. avec entrée séparée. Parfait pour votre propre entreprise ou louer et g…
$59 333
T.V.A.
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