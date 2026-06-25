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Entrepôts à vendre en Hrodna, Bélarus

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Entrepôt 2 778 m² dans Hrodna, Bélarus
Entrepôt 2 778 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 2 778 m²
Nombre d'étages 2
Trois grands bâtiments sur Folus, 12A L'établissement se compose de trois bâtiments (boutiqu…
$301,814
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Entrepôt 1 353 m² dans Hrodna, Bélarus
Entrepôt 1 353 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 1 353 m²
Nombre d'étages 2
Le complexe administratif et d'entrepôt comprend 2 immeubles d'immobilisations distincts :1.…
$361,037
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