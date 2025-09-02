Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entreprise à vendre en Hrodna, Bélarus

Entreprise établie 1 567 m² dans Hrodna, Bélarus
Entreprise établie 1 567 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 1 567 m²
Nombre d'étages 3
Le bâtiment est à vendre au détail spécialisé. Habité par les locataires !La superficie tota…
$1,57M
Entreprise établie 91 m² dans Hrodna, Bélarus
Entreprise établie 91 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 91 m²
Nombre d'étages 1
A finished business in blacksmithing is sold on the street. Suvorova, 147 In Grodno with all…
$52,500
Entreprise établie 1 134 m² dans Hrodna, Bélarus
Entreprise établie 1 134 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 1 134 m²
Nombre d'étages 2
$680,000
Entreprise établie 156 m² dans Hrodna, Bélarus
Entreprise établie 156 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 156 m²
Nombre d'étages 2
A vendre entreprise clé en main — Salon de beauté "Monroe" classe premium. Le salon a ouvert…
Prix ​​sur demande
