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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Hrodna District, Bélarus

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Kapciouski sielski Saviet
16
Padlabienski sielski Saviet
7
Putryskauski sielski Saviet
3
Aziorski sielski Saviet
4
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12 propriétés total trouvé
Maison dans Hrodna, Bélarus
Maison
Hrodna, Bélarus
Surface 14 m²
Un chalet bien entretenu est à vendre.Adresse: ST Forestry 2, Gozhsky S/S.Caractéristiques:•…
$14,769
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Maison dans Viercialiskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Viercialiskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 61 m²
A vendre maison en bois d'un étage dans le quartier de Grodno, Vertelishkovsky S/S, Rydeli. …
$17,865
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Maison dans Kapciouka, Bélarus
Maison
Kapciouka, Bélarus
Surface 234 m²
Si vous voulez la paix, la tranquillité et l'intimité, et en même temps un style de vie conf…
$78,657
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DD CO DEDD CO DE
Maison dans Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 24 m²
Un terrain avec une maison de campagne à 11 km de Grodno est à vendre.Lieu: Grodno district,…
$21,871
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Maison dans Padlabienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Padlabienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 24 m²
Maison de jardin à vendre à ST Dubrava, quartier de Grodno, près du village de Carolina.Mais…
$10,288
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Maison dans Hrodna, Bélarus
Maison
Hrodna, Bélarus
Surface 83 m²
Excellent chalet avec une baignoire sous un toit dans ST "Pogorany" (Koptevsky S/S), à 7 km …
$71,355
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TekceTekce
dans Aziory, Bélarus
Aziory, Bélarus
Surface 27 m²
En vente demi-maison - appartement isolé de 2 pièces dans la rue. Neuf au milieu de l'âge. L…
$18,917
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Maison dans Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 102 m²
Lieu: Petit Olshanka, Lesnaya str.Informations générales sur la maison : structure de capita…
$104,610
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Maison dans Parecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Parecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 31 m²
A vendre chalet dans une forêt de conifères près du lac le plus propre Milk dans la région d…
$9,625
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Maison dans Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 163 m²
Une maison à 5 kilomètres de Grodno.Emplacement et infrastructure: Biélorussie, région de Gr…
$95,915
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Maison dans Putryski, Bélarus
Maison
Putryski, Bélarus
Surface 77 m²
A vendre une maison résidentielle confortable avec une baignoire en ag. Voyageurs de la régi…
$105,000
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Maison dans Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
A vendre chalet près de Grodno à ST "Energetik-2".Le terrain en propriété privée, 6 acres, c…
$15,267
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Types de propriétés en Hrodna District

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Caractéristiques des propriétés en Hrodna District, Bélarus

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