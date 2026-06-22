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Immobilier commercial en Horki, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 500 m² dans Horki, Bélarus
Propriété commerciale 500 m²
Horki, Bélarus
Surface 500 m²
Sol 1
Vente de l'objet: Superficie de l'entrepôt - 1550 m2 Surface du bureau - 500 m2 Objet: Const…
$582,000
T.V.A.
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