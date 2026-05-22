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Maisons de ville à vendre en Voblast de Homiel, Bélarus

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Maison de ville dans Homiel, Bélarus
Maison de ville
Homiel, Bélarus
Surface 87 m²
Nous vous offrons une excellente option pour vivre confortablement en ville!Cette maison de …
$124,377
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Caractéristiques des propriétés en Voblast de Homiel, Bélarus

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