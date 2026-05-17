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Propriétées résidentielles à vendre en Hnieznauski sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Maison dans Hniezna, Bélarus
Maison
Hniezna, Bélarus
Surface 57 m²
A vendre maison soignée avec commodités en ag. Sneaky près de Volkovysk. A la ville 8 km sur…
$16,000
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Maison dans Hniezna, Bélarus
Maison
Hniezna, Bélarus
Surface 91 m²
A vendre une grande maison de brique avec toutes les commodités en ag. Sneaky près de Volkov…
$17,000
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Caractéristiques des propriétés en Hnieznauski sielski Saviet, Bélarus

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