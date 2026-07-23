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Bâtiments de fabrication en Khalopenichy, Bélarus

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Fabrication 412 m² dans Khalopenichy, Bélarus
Fabrication 412 m²
Khalopenichy, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 412 m²
Sol 1/1
Vente d'un bâtiment de production de 412,2 m2 pour l'industrie alimentaire / Entreprise prêt…
$148,309
T.V.A.
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Fabrication 412 m² dans Khalopenichy, Bélarus
Fabrication 412 m²
Khalopenichy, Bélarus
Surface 412 m²
Vente d'un bâtiment de production de 412,2 m2 pour l'industrie alimentaire / Entreprise prêt…
$148,628
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