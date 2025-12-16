Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Hlusanski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Hlusanski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Hlusanski sielski Saviet, Bélarus
Maison 3 chambres
Hlusanski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 57 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maison en bois dans le village de Glusha, à seulement 25 km de la ville de Bobruisk…
$5,000
Caractéristiques des propriétés en Hlusanski sielski Saviet, Bélarus

