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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Dzyarzhynsk District, Bélarus

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Fanipalski sielski Saviet
26
Dziamidavicki sielski Saviet
24
Stankauski sielski Saviet
14
Fanipal
15
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30 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Dziarjynsk, Bélarus
UP UP
Maison 2 chambres
Dziarjynsk, Bélarus
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maison de bonne qualité, parentale, équipée, résidentielle dans la ville de Dzerjin…
$65,000
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Vendeur particulier
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Maison dans Nieharelski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Nieharelski sielski Saviet, Bélarus
Surface 61 m²
Cozy dachaRoute de gravier 5-6 kmItinéraire, train dans 20 minutes.Magasin de voitures 2 foi…
$17,250
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Chalet dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Surface 213 m²
Maison neuve écoénergétique près de la forêt: chauffage géothermique, terrain dans la propri…
$275,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Chalet dans Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 280 m²
Spacieux chalet 279,5 m2 à 18 km de Moscou pour la vie, les loisirs et les affaires ❤️ Une g…
$199,000
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Maison dans Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 113 m²
A vendre maison de luxe près de Minsk en ST gazéifiée "Niva-F".Effectué des réparations mode…
$142,470
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Maison dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Surface 207 m²
Maison élégante pour toute l'année, à 17 km de Minsk, dans une oasis de nature et avec des i…
$239,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Maison dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 147 m²
A vendre une belle maison en bois rond, vaste en dit, 147m2, avec un étage grenier sur un te…
$82,552
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Maison dans Dziarjynsk, Bélarus
Maison
Dziarjynsk, Bélarus
Surface 78 m²
À vendre une maison d'habitation à l'adresse: Région de Minsk, district de Dzerjinsky, Dzerj…
$91,562
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Chalet dans Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 143 m²
À propos de la maison:• Construction moderne de 2025• Surface totale de 143 m2, résidentiell…
$252,710
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Maison dans Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 203 m²
Nous portons à votre attention une magnifique maison de deux niveaux à Boroviki, district de…
$160,000
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dans Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 55 m²
A vendre 1⁄2 part de la maison à Boroviki. Le terrain de 25 acres est clôturé. A proximité s…
$15,000
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Maison dans Fanipal, Bélarus
Maison
Fanipal, Bélarus
Surface 152 m²
Maison de ville à Fanipol, à 14 km de Minsk, à 15 minutes du métro "Malinovka" à Minsk, près…
$155,000
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Maison dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 131 m²
Cette maison est une véritable oasis pour ceux qui apprécient l'espace et la convivialité.Vo…
$84,500
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Chalet dans Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 241 m²
Chiki village est situé à seulement 15 minutes en voiture de la ville de Minsk, 18 km de Mos…
$250,000
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Maison dans Barauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Barauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 34 m²
A vendre chalet dans / t "Aeroflot", quartier Dzerjinsky, Conseil du village de Borovsky, da…
$55,120
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Maison dans Putcynski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Putcynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 63 m²
Une maison avec un terrain de 25 cents. dans une propriété privée près du 2ème Ring Road de …
$47,795
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Maison dans Barauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Barauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 180 m²
Nous vous présentons une maison dans le quartier "Pour la moisson" de Dzerjinsky, à 45 km de…
$29,000
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Maison 3 chambres dans Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Maison 3 chambres
Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 158 m²
Nombre d'étages 2
Vente urgente d'une maison dans le village pittoresque d'UzrecheeA vendre maison d'un étage …
$150,000
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Maison dans Dziarjynsk, Bélarus
Maison
Dziarjynsk, Bélarus
Surface 175 m²
A vendre est une maison très spacieuse à deux niveaux pour vivre toute l'année avec des comm…
$199,900
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Maison dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Surface 55 m²
Gîte confortable à vendre dans le partenariat de jardin "Rainbow", situé dans le quartier Dz…
$19,900
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Chalet dans Cernikauscyna, Bélarus
Chalet
Cernikauscyna, Bélarus
Surface 189 m²
A vendre chalet dans l'agro-ville de Chernikovshchyna, à 25 km du périphérique.Chalet de deu…
$75,000
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Maison dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 195 m²
Un terrain de 21,23 acres est à vendre, qui vous permet de mettre en œuvre toutes les idées:…
$44,900
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Maison dans Viazan, Bélarus
Maison
Viazan, Bélarus
Surface 45 m²
Maison sur 17 acres dans la ville de Fanipol ❤️ Une maison confortable d'un étage d'une supe…
$63,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Putcynski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Putcynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 205 m²
Maison de rêve sur 31 acres de terre - paix, confort, nature! ❤️ Maison confortable avec un …
$104,900
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Dziahilna, Bélarus
Maison
Dziahilna, Bélarus
Surface 42 m²
Gîte de deux niveaux avec un terrain, bain et garage dans un endroit pittoresque ❤️Un chalet…
$22,300
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Maison dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Surface 278 m²
Maison à vendre à Soukhodoly, à seulement 18 km de Minsk. La maison est située dans un endro…
$114,900
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Maison dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Surface 305 m²
A vendre une maison de quatre niveaux à 10 minutes de Minsk! Il ya un chalet dans le village…
$130,000
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Maison dans Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 161 m²
Maison confortable à vendre !12 km de Moscou, direction Brest.Adresse: région de Minsk, dist…
$131,000
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Appartement dans Hrycyna, Bélarus
Appartement
Hrycyna, Bélarus
Surface 92 m²
An apartment in a house is for sale.  Brest direction, M1 highway, 7 km to Fanipol, 18 km to…
$78,000
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Maison dans Dziarjynsk, Bélarus
Maison
Dziarjynsk, Bélarus
Surface 96 m²
Bonne maison à Dzerjinsk avec communications centrales. ❤️ La maison est de 96,4 m2 avec tou…
$78,000
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Types de propriétés en Dzyarzhynsk District

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