Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Dzmitrovicki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Dzmitrovicki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Dzmitrovicy, Bélarus
Maison
Dzmitrovicy, Bélarus
Surface 62 m²
Code de l'installation 17225: Nous travaillons pour le propriétaire. Acheter cette propriété…
$17,900
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Dzmitrovicki sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller