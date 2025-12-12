Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Dzieraviancycki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Dzieraviancycki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Dzieraviancycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dzieraviancycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 47 m²
A vendre une bonne maison bien entretenue. La maison dispose de trois chambres, une cuisine,…
$9,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Dzieraviancycki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller