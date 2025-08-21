Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Dvaryscanski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Dvaryscanski sielski Saviet, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Hudy, Bélarus
Appartement
Hudy, Bélarus
Surface 47 m²
Une part dans un immeuble résidentiel en brique à vendre à Ag. Hoods, en bas de Central Stre…
$15,500
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Dvaryscanski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller