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Appartements à vendre en Dukorski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Dukorski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 2 chambres
Dukorski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 1/2
Ce n'est pas à vendre. Un scénario prêt pour votre vie tranquille est à vendre!Meet - un app…
$37,500
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Caractéristiques des propriétés en Dukorski sielski Saviet, Bélarus

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