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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
6
5 propriétés total trouvé
dans Dubrounia, Bélarus
Dubrounia, Bélarus
Surface 51 m²
Appartement à vendre dans une maison en briques près du lac dans le village de Dubrovnia. La…
$29,500
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Maison dans Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 46 m²
Une maison à vendre à Novoselki est une excellente option pour ceux qui recherchent l'espace…
$19,900
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Maison dans Piersamajski, Bélarus
Maison
Piersamajski, Bélarus
Surface 62 m²
Vous cherchez un endroit calme près de la ville ? Cette maison est une option idéale pour un…
$19,900
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
dans Dubrounia, Bélarus
Dubrounia, Bélarus
Surface 115 m²
Dans les environs immédiats de la ville, une demi-maison (4 pièces) d'une superficie totale …
$27,000
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Maison dans Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 51 m²
Ferme à vendre à la périphérie de Lida à Pridybayly, à 5-10 minutes en voiture de la ville d…
$5,900
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Caractéristiques des propriétés en Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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