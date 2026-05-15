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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
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2 propriétés total trouvé
Maison dans Piersamajski, Bélarus
Maison
Piersamajski, Bélarus
Surface 62 m²
Vous cherchez un endroit calme près de la ville ? Cette maison est une option idéale pour un…
$19,900
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dans Dubrounia, Bélarus
Dubrounia, Bélarus
Surface 115 m²
Dans les environs immédiats de la ville, une demi-maison (4 pièces) d'une superficie totale …
$27,000
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Caractéristiques des propriétés en Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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