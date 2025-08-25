Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Drujeuski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Drujeuski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Druya, Bélarus
Maison
Druya, Bélarus
Surface 48 m²
Maison à vendre près de la rivière Dvina Ouest et de la rivière Druyka avec un terrain de 10…
$7,800
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Drujeuski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller