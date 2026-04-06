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Maisons à vendre en Douhauski sielski Saviet, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Chalet dans Douhauski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Douhauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 173 m²
Maison de deux niveaux à Melkovichi, 173 m2 ❤️ Excellente maison de deux niveaux avec une su…
$129,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Douhauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Douhauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 57 m²
Maison avec toutes les communications dans la région de Mazur, district de Soligorsky. ❤️ La…
$45,500
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