Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Douhauski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Douhauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Douhauski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Douhauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 173 m²
Maison de deux niveaux à Melkovichi, 173 m2 ❤️ Excellente maison de deux niveaux avec une su…
$135,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Douhauski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller