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Propriétées résidentielles à vendre en Dembrauski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Dembrauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dembrauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 54 m²
Maison à vendre à Old Spusha dans la rue Zelenaya, 50La maison est située sur un terrain de …
$12,000
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Caractéristiques des propriétés en Dembrauski sielski Saviet, Bélarus

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