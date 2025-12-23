Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Cyzevicki sielski Saviet
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Cyzevicki sielski Saviet, Bélarus

Boutique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Boutique 102 m² dans Cyzevicki sielski Saviet, Bélarus
Boutique 102 m²
Cyzevicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 102 m²
Sol 1/1
Salle de shopping 102 m2 près de Soligorsk ❤️ L'espace de vente au détail de 102 m2 près de …
$11,500
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller