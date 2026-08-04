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Immobilier commercial en Cimkavicki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 537 m² dans Cimkavicy, Bélarus
Propriété commerciale 537 m²
Cimkavicy, Bélarus
Surface 537 m²
Nombre d'étages 2
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$258,104
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