Entrepôts à vendre en Chervyen District, Bélarus

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Entrepôt 416 m² dans Tchervien, Bélarus
Entrepôt 416 m²
Tchervien, Bélarus
Surface 416 m²
Sol 1/1
Vente d'entrepôt, production de WormAdresse: Cherven, rue Barykina, 56ASuperficie : 416,4 m2…
$104,000
T.V.A.
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