Immobilier commercial en Hotland rural council, Bélarus

4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 804 m² dans Hotland rural council, Bélarus
Propriété commerciale 1 804 m²
Hotland rural council, Bélarus
Nombre de pièces 10
Surface 1 804 m²
Sol 1/2
Nous offrons à votre attention un bâtiment multifonctionnel avec un terrain situé à l'adress…
$160,000
Laisser une demande
Bureau 1 490 m² dans Hotland rural council, Bélarus
Bureau 1 490 m²
Hotland rural council, Bélarus
Surface 1 490 m²
Un terrain exclusif d'une superficie de 7,5 hectares est à vendre, situé à seulement 45 kilo…
$70,000
Laisser une demande
