  2. Bélarus
  3. Tchachniki
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Tchachniki, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Tchachniki, Bélarus
Maison 2 chambres
Tchachniki, Bélarus
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Nombre d'étages 1
Prix ​​sur demande
Vendeur particulier
Langues
Русский
