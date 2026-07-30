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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
18
3 propriétés total trouvé
dans Staroje Sialo, Bélarus
Staroje Sialo, Bélarus
Surface 136 m²
Lien vers Tik Examen des déchets Appartement à vendre dans un immeuble résidentiel bloqué à …
$187,500
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Maison dans Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 80 m²
Pour ceux qui veulent se reposer, pas travailler. À la maison : Maison de deux étages d'une …
$86,577
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Chalet dans Chaciezyna, Bélarus
Chalet
Chaciezyna, Bélarus
Surface 630 m²
Maison de campagne exclusive à vendre dans la prestigieuse agro-ville de Khateshino (à seule…
$805,167
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Caractéristiques des propriétés en Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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