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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
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5 propriétés total trouvé
Maison dans Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 175 m²
Belle maison en bois finlandais 200 mm 12 km de Moscou ❤️ Maison haut de gamme en bois strat…
$245,533
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dans Staroje Sialo, Bélarus
Staroje Sialo, Bélarus
Surface 136 m²
Lien vers Tik Examen des déchets Appartement à vendre dans un immeuble résidentiel bloqué à …
$187,500
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Chalet dans Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 217 m²
Près de Minsk, un bon chalet est vendu dans un endroit calme, confortable et pittoresque.A 1…
$149,000
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Chalet dans Staroje Sialo, Bélarus
Chalet
Staroje Sialo, Bélarus
Surface 280 m²
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$285,000
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Chalet dans Chaciezyna, Bélarus
Chalet
Chaciezyna, Bélarus
Surface 630 m²
Maison de campagne exclusive à vendre dans la prestigieuse agro-ville de Khateshino (à seule…
$805,167
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Caractéristiques des propriétés en Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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