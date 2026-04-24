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Magasins à vendre en Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus

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Boutique 700 m² dans Chaciezyna, Bélarus
Boutique 700 m²
Chaciezyna, Bélarus
Surface 700 m²
Sol 1/1
Surface totale de 700 mètres carrés, hauteur de plafond de 6 mètres, deux portes de section,…
$3,500
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