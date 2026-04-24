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Immobilier commercial en Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus

7 propriétés total trouvé
Boutique 700 m² dans Chaciezyna, Bélarus
Boutique 700 m²
Chaciezyna, Bélarus
Surface 700 m²
Sol 1/1
Surface totale de 700 mètres carrés, hauteur de plafond de 6 mètres, deux portes de section,…
$3,500
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Entrepôt 700 m² dans Chaciezyna, Bélarus
Entrepôt 700 m²
Chaciezyna, Bélarus
Surface 700 m²
Sol 1/1
$3,500
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Propriété commerciale 14 m² dans Chaciezyna, Bélarus
Propriété commerciale 14 m²
Chaciezyna, Bélarus
Surface 14 m²
Sol 1/3
Prix ​​sur demande
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Propriété commerciale 14 m² dans Chaciezyna, Bélarus
Propriété commerciale 14 m²
Chaciezyna, Bélarus
Surface 14 m²
Sol 1/3
Bureaux + entrepôt (production) locaux avec terrasse et loggia situés dans un bâtiment sépar…
Prix ​​sur demande
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Bureau 14 m² dans Chaciezyna, Bélarus
Bureau 14 m²
Chaciezyna, Bélarus
Surface 14 m²
Sol 1/3
Prix ​​sur demande
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Entrepôt 480 m² dans Chaciezyna, Bélarus
Entrepôt 480 m²
Chaciezyna, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 480 m²
Sol 1/1
Énorme entrepôt de 480 m2 dans une zone protégée près de Minsk ❤️Spacieux entrepôt en ag. Ha…
$448,000
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
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Bureau 167 m² dans Chaciezyna, Bélarus
Bureau 167 m²
Chaciezyna, Bélarus
Surface 167 m²
Le bureau est vendu en ag. Hatezhino st. Central 10b/10 sur le territoire du complexe Office…
$164,800
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