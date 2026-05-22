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Appartements à vendre en Chashniki District, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Novalukoml, Bélarus
Appartement 2 chambres
Novalukoml, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 53 m²
Sol 5/5
Lumineux et chaleureux appartement est situé au 5ème étage dans un immeuble de 5 étages cons…
$20,502
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Caractéristiques des propriétés en Chashniki District, Bélarus

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