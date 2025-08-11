Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Biarozawka
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Biarozawka, Bélarus

Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant 150 m² dans Biarozawka, Bélarus
Restaurant 150 m²
Biarozawka, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 150 m²
Sol 1/1
Activité terminée : Venez travailler ! Pas besoin de perdre du temps et des ressources sur l…
$140,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller