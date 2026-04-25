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Propriétées résidentielles à vendre en Bortnikauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Malyja Bortniki, Bélarus
Maison
Malyja Bortniki, Bélarus
Surface 60 m²
A vendre une maison confortable pour vivre toute l'année! Vous cherchez un logement fiable d…
$14,500
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Caractéristiques des propriétés en Bortnikauski sielski Saviet, Bélarus

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