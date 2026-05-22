Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Bolcisski sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Bolcisski sielski Saviet, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Bolcisski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bolcisski sielski Saviet, Bélarus
Surface 64 m²
La maison à Peles est spacieuse, la nature et un endroit idéal pour vivre. A vendre maison e…
$3,500
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bolcisski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller