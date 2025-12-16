Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Blieucycki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Blieucycki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Blieucycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Blieucycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 60 m²
Maison en bois de 59,9 m2 avec un terrain de 25 acres ❤️Maison de plain-pied avec une superf…
$15,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Blieucycki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller