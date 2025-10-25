Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Borissov
  4. Location courte durée
  5. Appartement

Location courte durée appartements en Borissov, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Borissov, Bélarus
Appartement 2 chambres
Borissov, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 96 m²
Sol 7/9
$24
par nuit
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Arendom - Daily rental accommodation
Langues
Русский
Appartement 2 chambres dans Borissov, Bélarus
Appartement 2 chambres
Borissov, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 78 m²
Sol 2/6
$24
par nuit
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Arendom - Daily rental accommodation
Langues
Русский
Realting.com
Aller