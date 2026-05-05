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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Barysaw District, Bélarus

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Borissov
46
Pierasadski sielski Saviet
7
Losnicki sielski Saviet
3
Pryharadny sielski Saviet
3
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9 propriétés total trouvé
Maison dans Pierasadski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Pierasadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 155 m²
Maison confortable à vendre dans un endroit pittoresque à Upirevichi, à 9 km. de Borisov. Pr…
$100,000
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Maison dans Pierasadski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Pierasadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 41 m²
Dans un endroit pittoresque, à quelques kilomètres de Borisov et de Zhodino, avec de bonnes …
$15,000
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Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 45 m²
Maison à vendre à Borisov! Superficie : 8,4 acres L'électricité est déjà connectée. Chauffa…
$26,000
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CoexCoex
Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 214 m²
Nous offrons à votre attention un confortable bâtiment résidentiel de 2 étages dans la ville…
$135,000
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Maison dans Ziembinski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Ziembinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 49 m²
Gîte confortable avec jardin et bain dans un quartier pittoresque ❤️Ce gîte est idéal pour c…
$16,900
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
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Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 110 m²
Maison à vendre, dans le quartier "Zalinein" de Borisov. La maison est haute.Un terrain plat…
$63,200
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison dans Pierasadski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Pierasadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 120 m²
A vendre Maison en brique de 2 étages. Dans les environs immédiats de Borisov (Pechi) 5 km d…
$43,500
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dans Borissov, Bélarus
Borissov, Bélarus
Surface 59 m²
A vendre l'étage de la maison, décoré comme un appartement dans une maison bloquée, communes…
$19,000
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Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 123 m²
Une maison à vendre dans mon fourneau. La maison est en brique, deux étages. Aménagement trè…
$53,000
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