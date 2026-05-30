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Chalets avec jardin à vendre en Barysaw District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Borissov, Bélarus
Chalet
Borissov, Bélarus
Surface 457 m²
Grand chalet de trois étages, prêt à vivre, avec toutes commodités. Situé dans un endroit ca…
$200,000
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Caractéristiques des propriétés en Barysaw District, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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