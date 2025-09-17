Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Barauski sielski Saviet
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Barauski sielski Saviet, Bélarus

Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant 288 m² dans Barauski sielski Saviet, Bélarus
Restaurant 288 m²
Barauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 288 m²
Sol 1/1
A vendre est un terrain exclusif de 15 acres avec un café en briques de 288 m2 sur la rive d…
$75,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller