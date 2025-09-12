Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Baraulianski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Piscine

Maisons de ville Piscine à vendre en Baraulianski sielski Saviet, Bélarus

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville dans Lieskauka, Bélarus
Maison de ville
Lieskauka, Bélarus
Surface 255 m²
Maison de ville avec cheminée et réparation de classe premium 9 km de Moscou ❤️Spacieuse mai…
$435,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Baraulianski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller