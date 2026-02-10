Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Baraulianski sielski Saviet
  4. Location longue durée
  5. Chalet

Loyer mensuel de chalets en Baraulianski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet 7 chambres dans Valiarjanava, Bélarus
Chalet 7 chambres
Valiarjanava, Bélarus
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Surface 391 m²
Sol 2/2
L'emplacement unique est à seulement 4 km de la Ring Road de Moscou en direction de Logoi. V…
$5,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller