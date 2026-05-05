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Immobilier commercial en Bahusevicki sielski Saviet, Bélarus

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3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 100 m² dans Bahusevicki sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 100 m²
Bahusevicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 7
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Manoir confortable dans un endroit calme ! 50 acres de terre ! Situé à Ostrovsky Transport s…
$275,000
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Propriété commerciale 50 m² dans Bahusevicki sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 50 m²
Bahusevicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 50 m²
Sol 1/1
Manoir confortable dans un endroit calme ! 20 acres de terre ! Situé à Ostrovsky Transport s…
$140,000
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Propriété commerciale 100 m² dans Bahusevicki sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 100 m²
Bahusevicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 7
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Manoir confortable dans un endroit calme ! 50 acres de terre ! Situé à Ostrovsky Transport s…
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