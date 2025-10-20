Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Babrouïsk
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Babrouïsk, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Babrouïsk, Bélarus
Chalet 2 chambres
Babrouïsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 227 m²
Nombre d'étages 2
$100,000
