Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Ozyaritska-Slabadski rural council
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Ozyaritska Slabadski rural council, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Ozyaritska Slabadski rural council, Bélarus
Maison 6 chambres
Ozyaritska Slabadski rural council, Bélarus
Nombre de pièces 6
Surface 360 m²
Nombre d'étages 2
Le chalet à Baguta est à louer. Direction Logoi, distance de MKAD: 17 km. La superficie to…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller