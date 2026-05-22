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Maisons Piscine à vendre en Astrosycki sielski Saviet, Bélarus

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chalets
7
1 propriété total trouvé
Maison dans Astrosycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Astrosycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 120 m²
Dans la direction Logoi dans un endroit calme boisé, à ST Secunda, sur la rive d'un réservoi…
$178,720
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Caractéristiques des propriétés en Astrosycki sielski Saviet, Bélarus

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