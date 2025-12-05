Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Astraviets
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Astraviets, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Astraviets, Bélarus
Chalet
Astraviets, Bélarus
Surface 913 m²
Maison à Ostrovets avec 5 appartements et prêt restaurant affaires ❤️Nous offrons un complex…
$940,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller