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Immobilier commercial en Assipovitchy, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 34 m² dans Assipovitchy, Bélarus
Propriété commerciale 34 m²
Assipovitchy, Bélarus
Surface 34 m²
A vendre est un pavillon commercial situé dans la zone de FOC "Muscule", quartier BAM à Osip…
$17,900
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Boutique 34 m² dans Assipovitchy, Bélarus
Boutique 34 m²
Assipovitchy, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 1/1
Vente du pavillon commercial. situé dans la zone de FOK "Muscul", la zone de BAM. Osipovichi…
$17,900
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