  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Aliachnovicki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Alahnovicy, Bélarus
Appartement 3 chambres
Alahnovicy, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 53 m²
Sol 1/5
Appartement 3 pièces pour une jeune famille. ❤️Appartement confortable de 3 pièces de 53,3 m…
$41,700
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Caractéristiques des propriétés en Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus

