  2. Bélarus
  3. Adelski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Adelski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Adelski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 3 chambres
Adelski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 79 m²
Sol 1/2
L'appartement est situé au premier étage d'une maison à deux étages.Superficie : SNB - 79 m2…
$35,000
